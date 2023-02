Weerzin bij weerzien in ’Klem’

Het verleden laat zich maar moeilijk afschudden in Klem. Na afloop van het derde seizoen van de gelijknamige televisieserie leek schrijver Frank Ketelaar een punt te hebben gezet achter de belevenissen van crimineel Marius (Jacob Derwig), zijn goedwillende vrouw Kitty (Georgina Verbaan) en belastingtopman Hugo (Barry Atsma), die tegen wil en dank bij hun onfrisse zaakjes betrokken raakte. Toch is er nu een speelfilm - vanaf 2 februari te zien - waarin hetzelfde opnieuw lijkt te gebeuren.

Leven gebeterd

Marius en Kitty hebben net hun slecht lopende bloemenzaak in Italië verruild voor een landhuis met wijngaard, als Hugo zijn jongste dochter voor een logeerpartij komt afleveren, ervan overtuigd dat de ouders van haar beste vriendin hun leven gebeterd hebben. Zijn partner Sophie (Ellen Parren) is daar niet van overtuigd en wil daarom zo snel mogelijk weer weg. Haar weerzin blijkt niet onterecht, want als op de avond van het weerzien een steen door de ruit vliegt, de bus van Marius in vlammen opgaat en Hugo’s auto zwaar wordt beschadigd, komt er van hun plan om direct te vertrekken niks meer terecht.

De eigenaar van de wijngaard verkocht zijn bezit kort voor zijn dood voor een zacht prijsje aan Kitty en Marius. Alleen legt zijn dochter zich er niet bij neer dat haar erfenis aan haar neus voorbij is gaan. Zij vermoedt vuil spel en schakelt de maffia in om die verfoeide Hollanders ’uit het land van die vreselijke Rutte’ onder druk te zetten. Voor hij ’t weet zit Hugo weer samen met hen in de penarie en wordt zijn geliefde zelfs ontvoerd.

Karikaturaal

Waar de serie Klem met z’n kleurrijke personages en vele plotwendingen op televisie lekker weg keek, schiet de door Frank Ketelaar zelf geregisseerde speelfilm Klem: Maniere Olandesi echter tekort. Op het witte doek valt op hoe karikaturaal zijn karakterschetsen hier eigenlijk zijn. Daarnaast ondergraven de opeenstapeling van ridicule acties van zijn hoofdpersonen ondernemen en de soms vergezochte dialogen de geloofwaardigheid deze misdaadthriller. Die biedt oude wijn in nieuwe zakken, maar dan wel van een aanzienlijk minder jaar.

✭✭