William en Harry lopen niet naast elkaar achter kist prins Philip

De familie arriveert zaterdag in paren bij de kapel op Windsor Castle, zo maakte Buckingham Palace bekend. Alle aanwezigen dragen in verband met het coronavirus een mondkapje in de kerk. Om die reden zit koningin Elizabeth straks ook alleen.

Tijdens de uitvaart wordt slechts gezongen door een koor van vier zangers. De gasten mogen niet meezingen.

De vorige week vrijdag overleden prins Philip regelde zelf al een groot deel van zijn uitvaart. Zo wordt zijn kist in een op maat gemaakte Land Rover vervoerd, die de hertog van Edinburgh zelf heeft ontworpen. Een selectie van zijn militaire medailles zal op het altaar liggen tijdens de dienst.

