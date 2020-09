Lance Bass bevestigt komst tweede kind Justin Timberlake

Ingewijden vertelden in juli al dat de zanger en actrice weer ouders waren geworden, maar een bevestiging bleef tot nu toe uit. „De baby is natuurlijk hartstikke schattig, hij is van Justin en Jessica”, aldus Lance.

De zanger gaat niet in op de geruchten dat het koppel een zoon heeft gekregen. Ook de naam verklapt hij niet. „Justin zou me vermoorden.”

Justin en Jessica zijn sinds 2012 getrouwd en hebben al een 5-jarige zoon.