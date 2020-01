Winston Gerschtanowitz wil Tuschinski kopen

„Ik zeg je eerlijk: ik zou de bioscoop graag willen hebben. De familie is het door de oorlog helaas kwijtgeraakt, maar als ik het ooit zo goed doe dat het financieel mogelijk is om het terug te kopen, dan ga ik er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen”, vertelt hij aan Playboy. „Het blijft een bijzondere plek. Ik drink thuis trouwens nog steeds wijn uit de kristallen glazen van 1920. Dat is toch bijzonder? De hele familie eet ook nog van Tuschinski-borden. Ook die zijn inmiddels bijna een eeuw oud.”

Winston heeft ook nog een andere grote droom. Hij ziet een eigen interviewprogramma helemaal zitten en weet zelfs al hoe hij dit zou invullen. „Ik zou wel een soort Villa Felderhof willen maken. Zet twee gasten die niets met elkaar te maken lijken te hebben een paar dagen in een villa onder de zon en je krijgt de mooiste gesprekken. Of dat een concreet idee is? We shall see. Het zou wel te gek zijn om te mogen doen.”

Winston presenteert momenteel de zaterdagavondshow Dancing On Ice, maar is vanaf 20 januari weer dagelijks op televisie in de nieuwe kennisquiz 50/50 in de vooravond van SBS6.