Openingsceremonie ESF mogelijk op Erasmusbrug

De Erasmusbrug kleurt groen-wit-groen om te vieren dat Rotterdam de gaststad wordt van het Eurovisie Songfestival 2020. Ⓒ ANP

De Erasmusbrug in Rotterdam wordt mogelijk het decor van de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival. Dat staat in een publieke versie van het Rotterdamse bidbook dat zaterdag openbaar is gemaakt. Ook de Coolsingel wordt genoemd als mogelijke optie.