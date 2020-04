OG3NE brengt Bohemian Rhapsody uit op Spotify

„Onze versie van Bohemian Rhapsody is nu beschikbaar op Spotify... Blijf ons in de gaten houden want er komt meer aan binnenkort.” Het streamingplatform plaatst het nummer direct in de afspeellijst New Music Friday, waar op vrijdag nieuwe Nederlandse muziek wordt geplaatst.

De zusjes Lisa, Amy en Shelley plaatsten de cover afgelopen dinsdag op YouTube, en die werd zeer goed ontvangen, ook door de heren van Queen zelf. De band deelde de beelden van de zusjes met zijn eigen 3,9 miljoen volgers op Instagram. „Is this the real life?”, vragen Lisa, Amy en Shelley zich toepasselijk af op sociale media.

De cover maken was nog een hele uitdaging, zo schreef OG3NE eerder dinsdag bij de originele post. „Bohemian Rhapsody vanuit thuisisolatie. Met de muzikale begeleiding op 1 oortje, totaal afgezonderd in onze eigen huizen, filmden we onszelf, zingend, op onze telefoons. Als deze video helpt om je gedachten te verzetten, als is het maar voor een paar seconden, dan hebben we ons doel bereikt.”