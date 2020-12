Barack Obama zat in quarantaine met ’geweldige’ schoonzoon

„Zoals, denk ik, veel gezinnen, hebben we die eerste maand elke avond spelletjes gespeeld en geknutseld, maar toen begonnen ze zich langzaam een beetje te vervelen”, herinnert hij zich. „We hebben Malia en Sasha, en Malia’s vriend die een tijdje bij ons was, leren kaarten.”

Het was een dolle boel, vertelt de oud-president over de quarantaine met zijn dochters Malia (22) en Sasha (19). „Het is een zege want al die tienerdingen zijn weg. Ze zijn weer terug thuis en willen weer tijd met je doorbrengen. En ze zijn nog grappig ook.”

Ook met de 22-jarige schoonzoon klikte het goed tijdens de quarantaine. „Hij is Brits. Een geweldige jonge man”, vertelt hij over de Harvard-student. „Hij zat een beetje vast bij ons, omdat er een visum-dingetje was, dus we hebben hem in huis genomen.”