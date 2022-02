Selena Gomez: ’Opgroeien in schijnwerpers zorgt voor veel druk’

„Vanaf zo’n jonge leeftijd in de publieke belangstelling staan, brengt veel druk met zich mee”, aldus Gomez. „Het is moeilijk om je op je gemak te voelen als iedereen constant commentaar geeft op hoe je eruitziet.” De inmiddels 29-jarige actrice zegt dat de druk minder geworden is nu ze zich niet meer aan ’onrealistische normen van schoonheid’ probeert te houden. „Zolang als ik me kan herinneren heb ik het gevoel gehad er altijd perfect uit te moeten zien. Het heeft lang geduurd voordat ik besefte dat ik gewoon mezelf moet zijn.”

Eerder vertelde Gomez al niet met een goed gevoel terug te kijken op haar tijd bij Disney Channel. Zo zei ze dat ze ’met het tekenen van het contract haar leven weggaf’. Als kind speelde Gomez de hoofdrol in de Disney-serie Wizards of Waverly Place. „Ik was heel jong en ik wist niet waar ik mee bezig was”, vertelde ze eerder aan Page Six.