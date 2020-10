Ⓒ AvroTros

Een herkansing telt alleen als je dan wel een voldoende haalt. Nikkie, Jeroen en Tygo zijn nog in die race. Zij zijn de finalisten van de jubileumeditie van Wie is de Mol. Maar wie wint die pot? Wie is de saboteur? En welke hints leveren ons de laatste opdrachten nog op?