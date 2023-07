Jamie Foxx laat van zich horen na ziekenhuisopname

Jamie Foxx is weer aan de beterende hand. Ⓒ ANP/HH

Jamie Foxx is voor het eerst in het openbaar gezien sinds zijn ziekenhuisopname in april. Entertainmentsite TMZ deelt een video van de acteur die lachend en zwaaiend op een boot zit.