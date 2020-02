Neef van koningin Elizabeth gaat ook scheiden

De graaf, beter bekend als David Linley (58), is nummer 21 in de lijn van de Britse troonopvolging. Hij is de zoon van prinses Margaret, de zus van koningin Elizabeth die in 2002 overleed, en fotograaf Lord Snowdon, overleden in 2017.

„De graaf en gravin van Snowdon zijn het in onderling overleg eens geworden dat hun huwelijk is afgelopen en dat ze zullen scheiden”, laat een woordvoerder van het echtpaar weten aan de BBC. De graaf en gravin trouwden op 8 oktober 1993 en hebben twee kinderen, Charles (20) en Margarita (17). Margarita was nog een van de bruidsmeisjes tijdens het huwelijk van prins William en Catherine.

Het nieuws van de scheiding volgt op een paar zware maanden voor koningin Elizabeth. Eerder deze maand kwam in het nieuws dat de oudste kleinzoon van de Britse koningin Elizabeth, Peter Phillips, na een huwelijk van twaalf jaar gaat scheiden van zijn Canadese vrouw Autumn.

Recentelijk besloten haar kleinzoon prins Harry en zijn vrouw Meghan een stap terug te doen binnen het Britse koninklijk huis en te vertrekken naar Canada. Ook haar in opspraak geraakte zoon prins Andrew legde zijn koninklijke taken neer en verdween uit de spotlights.