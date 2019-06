Duncan Laurence is Arcade nog niet zat

Na de overwinning op het Eurovisiesongfestival vorige maand heeft de zanger nauwelijks stilgezeten. Zijn agenda staat vol met persbezoekjes aan het buitenland. Erg vindt Duncan dat niet. „Nee hoor, dat vind ik hartstikke leuk. Ik doe nu gewoon wat ik wil doen. Dit is de droom die ik wilde.” Wel bouwt de zanger zijn rustmomentjes in. „Ik doe het elke dag stukje voor stukje en ik sta elke dag te genieten.”

Genieten deed Duncan maandag ook van zijn bejubelde optreden tijdens Pinkpop. „Niet normaal als ik die foto’s bekijk en die hele grote groep mensen zie. Zijn die voor mij gekomen? En voor mijn band natuurlijk, want ik heb een te gekke band.” Intimiderend was het optreden niet. „Ik voelde me zo fijn en thuis op het podium.”

Tijdens het concert speelde Duncan naast Arcade ook allerlei andere nieuwe nummers. Wat zijn volgende single wordt en wat er op zijn debuutalbum komt, verklapt de zanger niet. „We zijn bezig met het verzamelen van te gekke liedjes en hoe we dat gaan uitbrengen, zien we wel. Ik wil wel toewerken naar een album natuurlijk.”