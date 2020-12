Marc van der Linden voelt zich ’bijna herboren’ na zware periode

Marc is bezig met opnames voor een nog geheim project en werkt ondertussen aan zijn conditie. Helemaal de oude is hij nog niet. De royaltydeskundige heeft nog last van ’een gevoel van instabiliteit, bang om te vallen’, zo beschrijft hij. „Dus: meer op eigen benen staan, wandelen en zekerder worden. En hopelijk: wandelen leuk gaan vinden.”

Van der Linden belandde in het ziekenhuis als gevolg van een ontsteking aan zijn been. Door de ontsteking viel Marc en raakte hij buiten westen. Hij lag uren op de grond voordat zijn moeder hem vond.

Bekijk ook: Marc van der Linden lag acht uur op de grond voordat moeder hem vond

De wondroos, die een bloedvergiftiging veroorzaakte, hield Marc over aan het feit dat hij recentelijk heel snel is afgevallen. De deskundige verloor in korte tijd meer dan 50 kilo.