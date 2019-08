Pierre Bokma gaat (weer) Adolf Hitler spelen

In de serie komen allemaal beroemde personen uit die periode langs bij talkshowhost Dorine Goudsmit, gespeeld door Plien van Bennekom. Onder anderen koningin Wilhelmina, wetenschapper Albert Einstein, premier Hendrikus Colijn, actrice Fien de la Mar, prins Bernhard, vliegenier Charles Lindbergh en de Duitse dictator Adolf Hitler komen langs.

Bokma speelt Adolf Hitler. Raymonde de Kuyper is te zien als koningin Wilhelmina, Owen Schumacher speelt prins Bernhard, Malou Gorter vertolkt de rol van prinses Juliana. Cabaretier Alex Klaasen is te zien als Charles Lindbergh, Lies Visschedijk speelt Fien de la Mar en Erik van Muiswinkel verschijnt als Hendrikus Colijn.

Ik hield van Hitler

De serie Welkom bij de Romeinen, van dezelfde makers, won in 2015 de Cinekid Kinderkast Publieksprijs. Welkom in de Gouden Eeuw (2012) kreeg een eervolle vermelding van de jury van de Zilveren Nipkowschijf, en Welkom in de jaren 60 (2016) won het Gouden TV Beeld.

Het is niet de eerste maal dat Bokma te zien is als de Führer. Hij speelde deze rol tien jaar geleden ook al op het toneel, samen met acteurs Cees Geel, Frank Lammers, Han Römer en Peer Mascini in de voorstelling Ik hield van Hitler. In het tragikomische stuk probeerden de acteurs meerdere kanten van de dictator te tonen.