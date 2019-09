Loes Haverkort mocht niet zingen bij Kinderen voor Kinderen

„Ik had een enorm accent”, vertelde ze donderdag op NPO Radio 2. „En iedereen die in Kinderen voor Kinderen zong, had een Gooische r. Dus de kans was klein dat ik mee mocht doen.”

Bovendien was de afstand een probleem; leden van het koor moesten in de buurt van Hilversum wonen. „Ik wilde het zo graag: ik heb al die cd’s vroeger grijsgedraaid. Ik droomde ervan om erbij te horen. De liedjes werden geschreven door de beste componisten en zaten, zeker toen, echt geniaal in elkaar.”

DNA

Overigens heeft Loes de schade inmiddels wel ingehaald. Zij won de finale van het programma It Takes Two, waarin zij een duet zong met Di-Rect-zanger Marcel Veenendaal, en werkt op dit moment aan haar eerste album. Ook is de actrice dit najaar te zien in de politieserie DNA, waarin zij een gedreven officier van justitie speelt.

„Ik zou dat werk in het echt niet kunnen doen”, bekende zij aan presentatrice Caroline Borgers. „Mijn zus is advocaat; je neemt toch zaken mee naar huis, in je hart en in je hoofd. Er gebeuren onrechtvaardige dingen. Ik zou dat soort dingen niet los kunnen laten, vrees ik.”