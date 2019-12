Ruth Jacott na vijf jaar terug met nieuwe single

„Ik heb in de afgelopen maanden heel veel schrijfsessies gedaan en daar zijn prachtige nummers uit gekomen die ik heel graag met iedereen wil delen”, laat Ruth weten. „Dus wanneer alles weer iets rustiger is rondom De jaren gaan voorbij duik ik weer de studio in om daaraan verder te werken. Daar heb ik heel veel zin in!”

De jaren gaan voorbij is een „klein, mooi, eerlijk liedje waarvan de tekst op ons allemaal slaat.” „Ik heb natuurlijk mijn eigen gevoel erbij, maar ik ben altijd benieuwd hoe erop wordt gereageerd.” Ruth is zich „vaak bewust van hoe tijd aan me voorbij raast en dat ik dit niet tegen kan houden.” „Dat houdt me echt bezig. En als je dan schrijvers als Diggy Dex en René van Mierlo om je heen hebt die zo’n groot en allesomvattend thema zo mooi in één refrein kunnen verpakken, dan word ik heel gelukkig!”

Ruth laat niet alleen met een nieuwe single weer van zich horen, ze gaat ook het land in. Vanaf februari trekt ze langs de Nederlandse theaters.