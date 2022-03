Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight – aflevering 11 Mafs: eindelijk eens Sex at first sight?

Het is even afkicken voor de senatiebeluste Mafs-kijker (en zijn we dat niet allemaal) nu Pietje Paniek, oftewel ex-bruidegom Arjan, definitief het toneel van de wetenschappelijke liefde heeft verlaten. Gelukkig dient zich in de elfde aflevering van Married at first sight een nieuwe (mis)match aan. En er hangt Sex at first sight in de lucht bij Kim en Antoine.