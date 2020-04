Pierce Brosnan redde het leven van Halle Berry

Pierce Brosnan en Halle Berry tijdens de première van Die Another Day in 2002. Ⓒ ANP

Het had maar weinig gescheeld of Halle Berry was nu niet meer onder ons. Gelukkig was de actrice in het gezelschap van Pierce Brosnan en wist hij haar te redden. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit alles tijdens de opnames van de James Bond-film Die Another Day.