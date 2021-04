Lena Dunham worstelt met body positivity

„Wat ingewikkeld is aan de body positivity-beweging, is dat het nog steeds gaat om een paar bevoorrechte vrouwen die een lichaam hebben waarbij mensen zich goed voelen”, vertelt Dunham in gesprek met The New York Times. „We willen vooral rondingen zien die lijken op die van Kim Kardashian, maar dan in een grotere maat. We willen grote mooie konten en grote mooie borsten zien, geen cellulitis en gezichten die ook op een mager lijf zouden passen.”

Hoewel de 34-jarige actrice benadrukt trots te zijn op haar eigen vormen, stelt ze ook absoluut niet binnen die kaders te vallen. „Ik heb een dikke buik, altijd al gehad. Dat is waar ik aankom, vooral sinds de vervroegde menopauze. Ik heb een buik als een oude man en dat is niet de plek waar mensen vlees willen zien. Als ik een sensuele blootfoto van mezelf op Instagram plaats, heeft niemand het over mijn mooie derrière”, verklaart ze haar worsteling.

Als het aan haar ligt, komt er dan ook veel meer aandacht voor álle rondingen. Op haar eigen manier probeert ze daar haar bijdrage aan te leveren door een kledinglijn te lanceren voor grote maten.