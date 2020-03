Ruim honderd artiesten ’zingen corona de wereld uit’

Aan het nummer werkte een divers lijstje mensen mee. Onder anderen Edsilia Rombley, Gordon, Leontien Borsato, Yolanthe Cabau, Martijn Krabbé, Ellie Lust en Danny Blind zongen vanuit huis mee.

Alle Nederlandse radiozenders is gevraagd het nummer op dinsdag om 20.00 uur tegelijkertijd te draaien. „#zingcoronadewerelduit wil hiermee een collectief en positief gebaar maken naar iedereen in Nederland. Zij die buitenshuis werken. Zij die thuiswerken. Of die thuis zitten. Afwachten. Alleen. Met partner. Met het gezin. Met de hond of met collega’s. Het liedje Zon is een ode ter ondersteuning aan elkaar”, aldus de initiatiefnemers.

De eventuele opbrengsten van het nummer gaan naar goede doelen.