Songfestivalact Oekraïne: ’Het allerbelangrijkste is nu om ons land te helpen’

De groep helpt het land op allerlei manieren, zegt Psiuk. „Zo heb ik mijn eigen organisatie voor vrijwilligers en met zo’n dertig anderen proberen wij anderen zo goed mogelijk te helpen. We zoeken naar medicijnen, zamelen voedsel in en helpen mensen die naar het westen van Oekraïne zijn gevlucht te zoeken naar een veilige plek om te verblijven. Een van onze bandleden zit nu bij de territoriale strijdkrachten.”

Samen repeteren voor het songfestival in mei zit er dus logischerwijs momenteel niet in. „Toch weet ik dat als wij elkaar weer zien, het meteen goed is. Dan repeteren we aan één stuk door en halen we alsnog het niveau dat we gewend zijn.”

De band strijdt in de Italiaanse stad Turijn met het nummer Stefania om de winst. Volgens de bookmakers gaat Oekraïne winnen.