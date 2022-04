Trey Songz vrijgesproken in onderzoek naar aanranding in Vegas

Songz zal niet worden aangeklaagd, laat de politie weten aan Amerikaanse media. Maar „als er nieuw bewijs aan het licht komt, zal de zaak heropend worden voor verder onderzoek.”

De zanger, bekend van nummers als Bottoms Up en Say Aah, werd ervan beschuldigd in een hotel in Las Vegas iemand te hebben aangerand. De politie startte een onderzoek, maar gaf verder geen details over het incident. Songz werd niet gearresteerd.

Hoewel de zanger nu een zorg minder heeft, lopen er nog wel meerdere zaken over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen hem. Zo werd hij door onder anderen een vrouw aangeklaagd die zegt in 2016 door hem te zijn verkracht op een feestje.