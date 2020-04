Kanye West vertelt zichzelf: ’Ik ben geen slaaf’

De uitspraak komt voort uit een interview met GQ waarin de echtgenoot van Kim Kardashian vertelt dat ’beroemdheden geen stem hebben’, omdat ze afhankelijk zijn van degene die hun betaalt. „Meestal ben je verantwoording verschuldigd aan mensen die de controle hebben over jouw cheque. En jij bent verantwoordelijk voor alles waarvan zij denken dat jij het gezicht bent”, legt hij uit „Dus dat is wat beroemdheid in Amerika echt betekent. Beroemdheden zijn bang! Beroemdheden hebben geen echte stem”, vervolgt hij.

„We zijn nog steeds niet helemaal vrij”, reageert Kanye als hem gevraagd wordt naar zijn mantra. „Het statement ’George Bush geeft niet om zwarte mensen’ is een slachtofferverklaring. Deze blanke heeft niets voor ons gedaan, van daaruit is die slachtoffermentaliteit ontstaan”, aldus de rapper. „Ik moet elke dag in de spiegel kijken alsof ik Robert De Niro ben en tegen mezelf zeggen: ’Je bent geen slaaf’. Zo uitgesproken als ik ben, en de positie waarin ik me bevind, moet ik mezelf dat vertellen.”

In 2018 zorgde Kanye voor behoorlijk wat ophef toen hij in een interview met TMZ zei dat 400 jaar slavernij ’een keuze’ was. „Als je hoort dat de slavernij 400 jaar duurde, 400 jaar! Dat klinkt als een keuze”, stelde hij destijds.