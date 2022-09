Gruwelijke doodsgrijnzen en slimme schrikeffecten in ’Smile’

Wat: horror

Regie: Parker Finn

Met: Sosie Bacon, Kyle Gallner, Rob Morgan

De eerste keer dat Dr. Cotter de gruwelijke doodsgrijns ziet, is wanneer een jonge patiënte zich voor haar ogen van het leven berooft: glimlachend, terwijl zij zichzelf de keel doorsnijdt. Met een uitgekiende mix van psychologische spanning, onvoorspelbare schrikeffecten (’jump scares’) en bloederige gruweltaferelen geeft debuterend speelfilmregisseur Parker Finn zo zijn visitekaartje af. Dat is er duidelijk een om te bewaren.

Dat de hoofdpersoon in Smile overwerkt is en oververmoeid, doet ons twijfelen aan haar betrouwbaarheid als waarnemer. Want is de verstarde grijnslach die zij steeds vaker denkt te zien niet een product van haar verbeelding, of van een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd? Parker Finn laat die mogelijkheid lang open en ook Dr. Cotter zelf overweegt even of dat misschien een verklaring is. Haar verloofde blijkt daar in ieder geval van overtuigd en is er al snel klaar mee.

De opname van het gesprek met haar overleden patiënte zet Rose echter aan het denken. Net als het bericht dat deze studente vijf dagen voor haar dood óók getuige was van een gruwelijke zelfmoord, gepleegd door een man die zichzelf grijnzend de schedel insloeg met een hamer. Deel van een patroon? Gevolg van een vloek?

Regisseur Parker Finn borduurt in zijn debuut door op zijn korte film Laura hasn't slept (2020) en schept veel sfeer, maar blijft wat karig met bevredigende verklaringen. Wel weet hij ons in Smile mee te trekken in de paranoia van zijn hoofdpersoon, die de tijd voelt dringen en met hulp van haar ex probeert te ontsnappen aan de nachtmerrie waarin zij met open ogen is beland. Maar of dat mogelijk is?

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)