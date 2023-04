Arnold Schwarzenegger is wachten op gemeente beu en vult zelf gaten in weg Los Angeles

De acteur en voormalige gouverneur van Californië tweette dinsdag een video waarin hij met voorverpakt beton de weg repareert in de wijk Brentwood. In plaats van te wachten op actie van de lokale autoriteiten, trok ’The Terminator’ er zelf op uit. „De hele buurt is van streek over deze gigantische kuil die fietsen en autorijden al weken onmogelijk maakt. Ik ben er met een team op uit gegaan om het te repareren”, schrijft hij op Twitter. „Ik zeg altijd: laten we niet klagen, laten we er iets aan doen.”

Voortaan kan de ’Terminator’ hier weer lekker doorrijden. Ⓒ ANP / Associated Press

De actiefilmster kreeg complimenten van voorbijgangers. .„Graag gedaan”, zei Schwarzenegger, uitgedost met werkschoenen, een leren jack en een zonnebril die doet denken aan zijn rol in ’Terminator’. Volgens de acteur wacht de wijk al zeker drie weken op actie van de gemeente, maar zit er weing schot in de zaak. Het wegdek heeft veel te lijden gehad onder het zware winterweer van de afgelopen maanden.

Burgemeester Karen Bass kondigde vorige week een plan aan om iets te doen aan wat zij noemde ’een ongekend aantal beschadigde straten’ in de stad. Sinds 30 december heeft Los Angeles bijna 20.000 meldingen van gaten en scheuren ontvangen. Op 6 april waren daarvan bijna 18.000 kuilen gedicht, aldus de lokale autoriteiten.