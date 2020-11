Anne Hathaway zegt sorry na ophef over The Witches

In de nieuwe bewerking van het boek van Roald Dahl heeft de Opperheks (Hathaway), anders dan in het boek, drie langere vingers aan elke hand en geen tenen. De film van HBO Max kreeg na het verschijnen veel kritiek. „Het geeft voor mij een boodschap dat we bang moeten zijn voor mensen die vingers missen”, zei komiek Alex Brooker, die zelf geboren is met een lichamelijke beperking, tegen de BBC.

„Ik ben jullie allen mijn excuses verschuldigd”, schrijft Hathaway. De actrice had er niet bij stilgestaan dat haar personage ’verschillen aan haar ledematen’ heeft. „Als ik dat had gedaan, dan was dit nooit gebeurd. Ik wil vooral sorry zeggen tegen kinderen die verschillen aan hun ledematen hebben. Nu ik dat weet beloof ik dat ik het beter zal doen.”

Filmstudio Warner Bros had eerder al excuses aangeboden. „Het was nooit de bedoeling dat kijkers het gevoel hadden dat deze fantasievolle, niet-menselijke wezens hen vertegenwoordigden.”