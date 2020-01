Naald dreigt Tommie Christiaan uit finale Dancing On Ice te houden

„Zaterdag schoot er een ’splinter’ in m’n voet. Beetje pijn wel maar dacht, met een beetje weken en pulken komt die er vanzelf wel uit. Gisteren vier uur geschaatst met een paar flinke pijnscheuten. Toch maar even naar de huisarts vanochtend”, schrijft Tommie op Instagram. Hij wordt doorverwezen naar het ziekenhuis om „toch even een foto te laten maken.” Daar blijkt dat er een flinke naald in zijn grote teen zit.

„Na 2,5 uur snijden en trekken in mijn teen naar de operatiekamer gegaan om hem chirurgisch te laten verwijderen”, gaat Tommie verder. Hij knijpt hem wel een beetje voor de finale van komende zaterdag. „Ik ga er alles, maar dan ook alles aan doen om zaterdag gewoon op het ijs te staan en de finale van Dancing On Ice te kunnen meemaken. We zijn zo ver gekomen en ik ga me niet de competitie uit laten gooien door een $*&#% naald! Hopen dat de vijf hechtingen niet te veel gaan zwellen en pijn gaan doen. Fingers crossed.”

Tommie neemt het in de eindstrijd op tegen Elske DeWall, Juvat Westendorp en Donny Roelvink.