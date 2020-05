Beste Zangers scoort hoge kijkcijfers met Songfestival-special

In Beste Zangers - Songfestival werden door oud-deelnemers als Edsilia Rombley en René Froger, maar ook door onder anderen Thomas Berge en Emma Heesters oude liedjes van het Songfestival gezongen. Aansluitend dook Cornald Maas in De weg naar de winst in de archieven van het ESF. Daar bleven nog iets meer dan 1,1 miljoen mensen voor plakken.

Het NOS Journaal van 20 uur werd met 2,3 miljoen kijkers nog beter bekeken dan Beste Zangers. Wel bleef het programma het bulletin van 18.00 uur voor in de lijst, daar schakelden 1,4 miljoen mensen voor in op NPO 1.