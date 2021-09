Premium Het beste van De Telegraaf

Zanger zegt voor de tweede keer ja tegen Kees Dubbel feest voor John de Bever: ’Ik moest een traantje wegpinken’

Bijna twaalfenhalf jaar na hun jawoord doen zanger John de Bever en zijn echtgenoot Kees het in Spanje nog een keer dunnetjes over. Ⓒ Weekblad Privé

Bijna twaalfenhalf jaar geleden trad zanger John de Bever (56), die momenteel – onbedoeld – de lachers op zijn hand krijgt in Expeditie Robinson, in het huwelijk met zijn grote liefde Kees Stevens (36). Reden genoeg voor een feestje in het Spaanse Calp, hun tweede thuis. Vrienden en familie van het stel zijn deze week afgereisd naar de badplaats om het tweede jawoord bij te wonen, maar wat John níet weet is dat zangeres Sieneke een verrassing voor hem in petto heeft...