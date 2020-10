Mary-Kate Olsen vermaakt zich prima na scheiding Sarkozy

Volgens OK! Magazine is Olsen weer ’losjes aan het daten, maar is ze niet op zoek naar een serieuze relatie’. „Mary-Kate zit goed in haar vel en is weer terug in New York, nadat ze de zomer in de Hamptons heeft doorgebracht”, aldus een bron.

Een van de redenen dat Olsen wilde scheiden van haar man is omdat hij volgens ingewijden vond dat ze teveel werkte en te weinig in het huishouden deed. „Mary-Kate heeft haar hele leven gewerkt, al vanaf dat ze een baby was. Nadat zij en haar tweelingzus Ashley stopten met acteren hebben ze een zeer succesvol modebedrijf opgezet. Ze hoeven financieel gezien nooit meer te werken, maar ze willen het allebei omdat ze er voldoening uit halen. Er is niets mis met huisvrouw zijn maar Mary-Kate ziet dat voor zichzelf niet zitten. Zij is gelukkig als ze kan werken en dat botste vaak met Oliviers opvattingen.”

Olsen en Sarkozy trouwden in november 2015 nadat ze al drie jaar samen waren.