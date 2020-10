Milow blijft positief tijdens coronacrisis

„Mijn gevoel zei mij, nu met corona en de lockdown, dat ik mij moet concentreren op positieve muziek”, vertelt Milow aan het ANP. „Het publiek wordt al aan alle kanten gebombardeerd met ernstige en verwarrende zaken. Persoonlijk houd ik ook veel van melancholische en donkere dingen, maar dat soort muziek ga ik heel even uitstellen.”

First Day Of My Life, de titelsong voor de nieuwe Duitse kinderfilm Lauras Stern, is zo’n positief lied. „Dit nummer is op het heel eenvoudige principe gebaseerd dat in tijden van chaos en onzekerheid er ook kansen zijn om het roer om te gooien en opnieuw te beginnen. Een soort wedergeboorte”, beschrijft Milow, de artiestennaam van Jonathan Vandenbroeck.

Vliegende vaart

Het lied is een tipje van de sluier van zijn volgende album, dat volgens hem ’vol hoop en liefde’ komt te staan. „Mijn laatste album is pas net een jaar oud maar door de extra tijd die ik dit jaar heb, ben ik in vliegende vaart aan nieuwe muziek begonnen”, zegt de zanger, die dankzij zijn deelname aan het programma Beste Zangers weer helemaal in de schijnwerpers staat in Nederland.

.„Op een paar songs na ben ik rond”, aldus Milow. „De fundamenten van het album zitten in mijn hoofd. Dat is eigenlijk het meeste werk want daarna hoef ik alleen nog de laatste puzzelstukjes te leggen.”

Wel wacht Milow voorlopig nog even met de release. „Het is nu niet super motiverend om een heel album uit te brengen”, zegt hij met het oog op de coronacrisis en het uitblijven van concerten. Wel blijft de 39-jarige Vlaming singles uitbrengen. „Ik ga wel gewoon zorgen dat er nieuwe muziek blijft komen voor de mensen die dat leuk en belangrijk vinden. Hopelijk komt het album in de loop van volgend jaar.”