Binnenkijken in Beckhams nieuwste pronkpaleis

Voor meer dan twintig miljoen heb je ook wat, moeten David en Victoria Beckham hebben gedacht. Ⓒ Getty Images/Hollandse Hoogte

Ze bezitten al de meest exquise paleisjes op aarde, maar inmiddels zijn David en Victoria Beckham ook de eigenaar van een prachtig appartement in het prestigieuze One Thousand Museum-complex in Miami. En zó luxe woon je dan voor... 22 miljoen euro!