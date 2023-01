Jaimie Vaes in uitgelekt telefoongesprek: ’Lil Kleine pakt alles van mij af’

Uit het gesprek wordt duidelijk dat Vaes de beelden van het incident zelf aan Coldeweijer heeft gelekt. Ze vraag haar of ze het filmpje zo snel mogelijk online wil zetten. Op de beelden lijkt het alsof Lil Kleine het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemt. Naar aanleiding daarvan werd de rapper aangehouden.

Vaes lijkt door het filmpje te lekken vooral een manier te zoeken om uit haar turbulente relatie met de rapper te komen. „Ik heb de man zoveel kansen gegeven maar hij wil het maar niet leren. Ik heb gezegd nog één keer aanraken en dan is het klaar. Hij kan overal mee wegkomen, maar het is nu gewoon klaar”, vertelt ze aan Coldeweijer.

De roddelkoningin vraagt Vaes of ze het zeker weet omdat er geen weg terug is zodra het online staat. „Als ik dit nu niet doe, dan kom ik er echt nooit vanaf. Het ergste is nog: het wordt alleen maar erger”, reageert Vaes. „Ik ben op, ik ben klaar. Normaal had ik dit nooit gedaan. Hij pakt alles van me af. Ik moet het huis nu uit.”

Autodeur

Eerder woensdag werd duidelijk dat Lil Kleine niet langer verdacht wordt van poging tot zware mishandeling. Vaes heeft volgens Shownieuws verklaard dat haar hoofd niet tussen de deur was geklemd. Volgens Coldeweijer klopt dit niet. „In de geluidsopname kun je horen dat er bewust aan mij is verklaard dat haar hoofd tussen de deur heeft gezeten. Dat was de verklaring van haar vriend Willem Glas, die naast haar zat. Toen hij dit aan mij verklaarde, heeft ze dit niet weerlegd”, schrijft ze.