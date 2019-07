Dirk Scheele viert jubileum met theatertour

Met zijn tournee doet hij verder onder meer het Oude Luxor in Rotterdam, het Patronaat in Haarlem, Tivoli in Utrecht en MartiniPlaza in Groningen aan.

Scheele schreef zijn eerste kinderliedjes als muziektherapeut voor kinderen met een beperking. Scheele werd al snel populair als ’kinderpopster’ en speelt gemiddeld drie voorstellingen per week in Nederland en België. Hij is daarnaast elke schooldag te zien op Nickelodeon (Nick Jr.) met zijn televisieseries Op stap met Dirk Scheele en Huis-, tuin- en keukenavonturen.