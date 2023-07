’Ex Kevin Costner geeft alimentatie uit aan plastische chirurgie’

Gekibbel om een hondenmand, keukengerei en een strandparasol. De vechtscheiding tussen Kevin Costner (68) en Christina Baumgartner (49) is er eentje voor in de boeken. En de strijd lijkt nog lang niet gestreden nu blijkt dat de ex van The Bodyguard-acteur het alimentatiegeld niet aan de kinderen besteedt, maar in eigen zak steekt...

Ⓒ Getty Images