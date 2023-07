’Simon Cowell keert roem de rug toe, wil leven als huisvader’

Na een leven in de schijnwerpers

Simon Cowell is al ruim twintig jaar niet weg te denken van de beeldbuis. De oprichter van talentenjachten als X-Factor is schatrijk en wereldberoemd geworden door zijn televisiewerk, maar de 62-jarige Brit lijkt het nu over een hele andere boeg te gooien: hij ambieert een rustig leven als huisvader.