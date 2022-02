’Ye en nieuwe liefde Julia Fox hebben open relatie’

Hoewel de rapper (44), die eerder nog door het leven ging als Kanye, en Fox (32) al sinds de jaarwisseling volop van elkaar genieten, zijn de twee niet exclusief. Volgens de New York Post zouden de twee een open relatie hebben. „Hun band overstijgt de typische normen omdat het geëvolueerde wezens zijn die gewoon willen dat de ander gelukkig is”, laat een bron die dichtbij de actrice staat weten. „Er is geen sprake van jaloezie of slechte vibes.”

Ook een andere bron bevestigt de open aard van hun relatie en stelt dat West ’openlijk op zoek is’ naar een romance met Instagram-model Chaney Jones, die overigens opvallend veel op Ye’s ex Kim Kardashian lijkt. West en de twintig jaar jongere Jones werden maandagavond nog samen gezien tijdens een avondje uit.

Terwijl Ye enerzijds volop geniet van de nieuwe vrouw(en) in zijn leven, zit hij anderzijds verwikkeld in wat inmiddels met recht een vechtscheiding genoemd kan worden. In januari vorig jaar maakten Kim en Ye bekend na een huwelijk van zeven jaar uit elkaar te gaan. Waar de twee het in eerste instantie nog vriendschappelijk leken af te kunnen sluiten, wordt de laatste tijd steeds duidelijker dat de scheiding niet zonder slag of stoot verloopt.