Lieke van Lexmond baalt van ’onnodige ophef’ rond Rituals-interview

Rituals haalde het gesprek van de site nadat het bedrijf online veel kritiek had gekregen omdat de zussen kritisch zouden zijn geweest over coronavaccinaties. Van Lexmond benadrukte vrijdag dat het bedrijf nooit de samenwerking heeft beëindigd. „Sterker nog: we gaan weer een heel mooie nieuwe samenwerking met elkaar aan.”

Van Lexmond vond ook dat er onnodig veel kritiek was op haar Moon Calender, die Rituals verkoopt. Daarop zou ze medische adviezen delen, maar dat is helemaal niet waar, aldus Van Lexmond. „Dat geven wij niet. Ik ben geen arts, ik ben geen dokter. Dat is helemaal niet aan de orde.”

Het verhaal is ’allemaal uit z’n verband getrokken’, stelde Van Lexmond. „Helaas zijn daar heel veel media ingedoken en hebben die het veel groter gemaakt dan het was.”