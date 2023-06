Actrice 45 jaar na doorbraak in de hitfilm ’Grease’ onherkenbaar

De losbol was de aanstichtster van de eerste, ongemakkelijke, ontmoeting tussen personages Danny (John Travolta) en Sandy (Olivia Newton John) na hun romance – Oh, Those Summer Nights... Zelf had ze haar eigen zorgen: was ze nu wel of niet bezwangerd in het wereldberoemde racemonster Greased Lightnin’?

We hebben het over Grease-ster (Betty) Rizzo, op memorabele wijze vormgegeven door Stockard Channing. De actrice was al 34 (!) toen zij in de rolprent uit 1978 een 18-jarige scholiere speelde. Zij heeft afgelopen februari 79 kaarsjes mogen uitblazen. Tenminste, als dat nog mogelijk was met haar gezicht.

In de VS wordt al jaren gefluisterd dat een kwistige plastisch chirurg de vroegere Rizzo onder handen neemt. Een gedaanteverwisseling die veel fans van de legendarische rolprent doen terugverlangen naar vroeger, toen haar gelaat nog ’heel gewoon’ was...

De actrice in de rolprent. Ⓒ ANP/HH