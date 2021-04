Grootste Fieldlab-event tot nu toe: 538 Oranjedag met 10.000 bezoekers

538 Oranjedag wordt samen met de bezoekers, de 538-dj’s en artiesten als Davina Michelle, Snollebollekes, DI-RECT en Armin van Buuren gevierd op het Chasséveld in Breda. Het evenement wordt door Fieldlab benut voor een opschalingstest, waarmee de tweede fase van de praktijkonderzoeken wordt ingegaan. De doelstelling van deze tweede fase is om vast te stellen of ervaringen uit de eerste fase ook toepasbaar zijn bij grotere aantallen deelnemers.

Op dinsdag 27 april (Koningsdag) kan ook de rest van Nederland mee feesten vanuit huis, tuin, balkon of onderweg, met een speciale event-uitzending van 538 Oranjedag op Radio 538, TV 538 en SBS6.

Mensen die een kaart voor het evenement willen bemachtigen, kunnen zich registreren via de site van Radio 538. Zij horen uiterlijk donderdag voor 12.00 uur of ze voor een ticket in aanmerking komen.