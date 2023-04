’Dion Cooper en Mia Nicolai overtuigen niet bij tweede optreden’

Vorige week in Madrid lieten de Nederlandse zangers voor het eerst aan het publiek horen wat ze vocaal in huis hebben. Dat optreden ging de mist in. In Amsterdam ging het beter, maar overtuigen deed het Nederlandse tweetal nog niet.

In de Afas Live vond zaterdagavond een zogeheten preparty plaats, een avond waarop 28 landen hun inzending alvast aan de Eurovisiefans lieten zien. Er werd extra gelet op de techniek. Vorige week was niet iedereen tevreden over de techniek tijdens een preparty in Madrid.

Optredens die in positieve zin opvielen, waren die van Australië, Zweden, Finland en Moldavië. Ook het Verenigd Koninkrijk, dat tijdens enkele preparty’s ook de mist in ging, deed het goed in Amsterdam.