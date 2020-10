BN’ers roasten elkaar in sinterklaasshow

Onder anderen Martijn Koning, Soundos El Ahmadi, Loretta Schrijver en Jörgen Raymann komen bij elkaar om cadeaus uit te wisselen en geven in hun gedicht hun ongezouten mening over een ander. Over wie ze hebben geschreven, wordt pas aan het eind van de aflevering duidelijk.

Voormalig Zwarte Piet Erik van Muiswinkel, die als presentator en hulp-Sinterklaas fungeert, onthult over wie welk gedicht ging. De persoon die de meeste namen aan het juiste gedicht heeft gekoppeld wint.

De zak van Sinterklaas is op 14 november, op de dag van de intocht van de goedheiligman, te zien op NPO 1.