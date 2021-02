’Kylie Minogue is verloofd’

Door haar dieet van Cola Light en Marlboro-sigaretten bezweek Billie op een avond in een club en moest ze naar het ziekenhuis gebracht worden. Terwijl Billie dit verhaal vertelt, verklapt ze per ongeluk de status van de Australische zangeres. „Ik ben blijkbaar naar buiten gedragen door een man. Later kwam ik erachter dat hij Paul heette, net als mijn vader. Hij was Welsh, werkte bij GQ en zou later een goede vriend, succesvol en de verloofde van Kylie Minogue worden.”

De Paul in kwestie bleek dus Paul Solomons te zijn. Hij en Kylie kregen in 2018 een relatie. In 2016 verloofde de Australische zangeres zich nog met de Britse acteur Joshua Sasse, maar die relatie strandde een jaar later. Zelf hebben Kylie en Paul nog niet bevestigd dat zij gaan trouwen.