Tommy Wieringa schrijft boek over moeder

In de bundel onderzoekt Wieringa de gecompliceerde verhouding tussen een moeder en een zoon. “Ze is niet alleen mijn moeder, maar ook een van mijn meest geliefde personages”, aldus de schrijver. “Een kleurrijker, dubbelzinniger en avontuurlijker iemand ontmoette ik nog nooit.”

Wieringa’s moeder was een typisch kind van de generatie ’68, stelt hij. “Egocentrisch en excentriek, zonder enig talent voor gehoorzaamheid. Haar dwingende, veeleisende natuur heb ik altijd gevreesd, niet alleen in haar maar ook in mezelf.”

Eigen beheer

Dit is mijn moeder wordt door Wieringa in eigen beheer uitgebracht, in samenwerking met Maarten Richel van New Book Collective. Richel is ook teamcaptain van het Amsterdamse rugbyteam waarin zij samen spelen; het plan om samen een boek te maken ontstond langs de zijlijn. Voor de projectbegeleiding, redactie, marketing en publiciteit werkt Wieringa samen met Harminke Medendorp en Ruth Bergmans.

Tommy Wieringa brak door met de roman Joe Speedboot, waarvan er meer dan 400.000 werden verkocht. Hij ontving voor dat boek de Bordewijkprijs en het werd genomineerd voor alle grote literaire prijzen. Met Dit zijn de namen won hij in 2013 de Libris Literatuur Prijs.