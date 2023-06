André Rieu vond ontmoeting met de paus fantastisch

De paus ontving vanwege het 50-jarig jubileum van de collectie van moderne en hedendaagse kunst in de Vaticaanse musea tweehonderd artiesten uit verschillende landen. Rieu en architect Rem Koolhaas waren vanuit Nederland naar Rome gekomen.

De paus hield ook een toespraak. „Hij sprak veel over harmonie. Ik ben muzikant en harmonie is het mooiste en belangrijkste in het leven. Met mijn concerten elke avond wil ik harmonie en vreugde brengen aan mensen over de hele wereld”, zegt de violist.

Rieu gaat vanuit Rome naar Liverpool, waar hij zaterdag optreedt. In juli staan er weer shows in Nederland gepland. Dan speelt de violist zijn jaarlijkse thuiswedstrijd op het Vrijthof in Maastricht.