Martijn Krabbé valt af voor huwelijk

„Ik leef al twee maanden op eiwitzakjes”, grapte Krabbé in een interview over het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. „En ik hoop het zo lang mogelijk uit te houden.” Volgens RTL Boulevard is de 51-jarige presentator vooral aan het lijnen voor zijn aanstaande huwelijk met zijn verloofde Deborah Wietzes.

Krabbé wil desgevraagd niet melden hoeveel hij exact is afgevallen. „Maar het doet mij goed dat het mensen opvalt”, voegt hij daar kort aan toe.

Het is overigens niet bekend wanneer Krabbé en Wietzes exact in het huwelijk treden, maar naar verwachting is de grote dag deze zomer gepland. Het stel maakte vorig jaar augustus bekend samen te zijn. Krabbé vroeg zijn vriendin in december met een sinterklaasgedicht ten huwelijk.