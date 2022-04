Amerikaanse zangeres Naomi Judd (76) overleden

„Vandaag hebben we een tragedie meegemaakt. We hebben onze prachtige moeder verloren als gevolg van mentale gezondheidsproblemen”, schrijven de twee.

Naomi Judd vormde samen met haar dochter Wynonna jarenlang het countryduo The Judds. Ze brachten zes studioalbums uit en scoorden verschillende hits. Ook won het duo vijf Grammy Awards. In 2016 maakte Naomi bekend dat ze worstelde met ernstige depressies en angsten sinds zij en Wynonna in 2011 waren gestopt met toeren.

De Judds zouden zondag worden opgenomen in de Country Music Hall of Fame in Nashville, Tennessee.