Winona Ryder blijft bij aantijgingen Mel Gibson

Ryder uitte die beschuldigingen al eerder, maar herhaalde ze deze week in een interview met The Sunday Times. De actrice, die van Joodse afkomst is, vertelt daarin dat ze in de jaren 90 op een feestje was waar Gibson haar vroeg of ze aan de oven was ontsnapt. Toen een homoseksuele vriend van Ryder zich in het gesprek mengde, zou Gibson hebben gevraagd: „Ik krijg nu toch geen aids hè?”

Een woordvoerder van de regisseur liet dinsdagmiddag weten dat de aantijgingen van Ryder „honderd procent onwaar” zijn en de actrice al decennialang liegt over het voorval. Zij verklaarde daarop tegenover Variety: „Ik geloof in vergiffenis en hoop dat meneer Gibson een gezonde manier heeft gevonden om met zijn nare gedachten om te gaan. Alleen door verantwoording af te leggen voor ons gedrag kunnen we dat rechtzetten en respect tonen voor elkaar. Ik wens hem veel succes met deze levenslange uitdaging.”