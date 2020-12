Jochem Myjer deelt bijzondere mail Bram van der Vlugt

„Jouw stem en voorkomen is voor mijn generatie maar ook voor vele andere generaties diep verankerd in onze fijnste jeugdherinneringen in December, de Intochten en pakjesavonden”, zegt Myjer over Van der Vlugts rol als ’adviseur van de sint’. „Waanzinnig bedankt daarvoor.”

Myjer had onlangs nog contact met Van der Vlugt, die zaterdag op 86-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van het coronavirus. „Vorige week mailde je nog : ’Lieve jongen, ik over leef dit wel. Met een bewuste spatie tussen die twee woorden”, aldus de cabaretier. „Jij over leeft sowieso alles, lieve Bram, want Sinterklaas is onsterfelijk.”

De 43-jarige cabaretier leerde de acteur kennen in 1986 bij zijn eerste landelijke Sinterklaasintocht. „Omdat ik de burgemeester van Zutphen persoonlijk kende, mocht ik als klein jongetje van 9 bij jouw eerste intocht jou van dichtbij een hand geven en welkom heten in onze Hanzestad. Zelden zo gebibberd in m’n leven. In 2010 in Harderwijk bij jouw laatste intocht mocht ik als Piet, jouw knecht, naast je op de pakjesboot staan. Alsof het zo moest zijn. Jij vond dat altijd een mooi verhaal. Ik ook.”