Bram van der Vlugt (86) wil nog zeker tien jaar door

„Ik hoop dit nog zeker tien jaar vol te houden”, aldus Van der Vlugt. „We zijn nu al ingehuurd voor de Parade in 2021. Als het doorgaat, gaan we komende zomer in vier steden zestig voorstellingen spelen.”

Van der Vlugt behoort volgens de RIVM-definities tot een groep die extra kwetsbaar is voor het coronavirus. „Ik krijg dat ook steeds door iedereen ingepeperd”, lacht Van der Vlugt. „Maar ik ben eigenlijk net zo gezond als vijf jaar geleden. Ik merk het verval nog niet echt. Ik kan nog onthouden, ik kan nog leren en praten. En fysiek gaat het verder ook nog prima.”

De acteur, onder meer bekend van de belangrijke rol die hij jarenlang speelde bij de sinterklaasintochten, houdt zich overigens wel aan alle richtlijnen van de overheid om het coronavirus buiten de deur te houden. „Ik doe er alles aan om besmetting te voorkomen”, beklemtoont Van der Vlugt.

De actiever tachtiger is de komende zomer in de theaters te zien in de absurdistische klassieker De Les van Eugene Ionesco.